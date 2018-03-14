Yıldırım Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştü

Ali Kan / Bakü, 14 Mart () - Başbakan Binali Yıldırım 6. Küresel Bakü Forumu ziyareti öncesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Zagulba Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Başbakan Binali Yıldırım'ı karşılaması

- İkili görüşmeden görüntüler