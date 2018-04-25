Yıldırım: Avrupa Rusya’yı dışlayamaz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Nisan () - Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye-Rusya ilişkileri Avrupa’nın güvenliği için de gerekli. Avrupa, Rusya’yı dışlayamaz. Avrasya coğrafyası bir barış merkezi olmalı” dedi.

Yıldırım, Nueva Economia Forum’da yaptığı konuşmada, “Biz AB’ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa’ya alternatif değildir” diye konuştu ve ekledi:

“Biz AB’ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa’ya alternatif değildir.”

Yıldırım, Nueva Economia Forumu’ndaki konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, Brexit olayının üzerinde AB’nin çok iyi düşünmesi gerektiğini isteyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim AB’den kopmak gibi bir şeyimiz yok, biz NATO üyesiyiz. NATO’nun kurucu üyeleri arasındayız. AB’yi 60 yıldan fazla sırada bekleyen bir ülkeyiz. Bizden sonra gelenler, fersah fersah herkes girdi. Şimdi AB üyeleri arasında Türkiye’nin alt yapısından, ekonomisinden daha kötü durumda ülkeler var. Ama Türkiye’ye ideolojik bir yaklaşım var Avrupa’dan. Dürüst olmamız lazım. Biz sonuna kadar üyelik için kararlığımızı sürdüreceğiz. Bırakan biz olmayız. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması, Avrupa’ya alternatif değil. Bu, Avrupa’nın güvenliği için de lazım. Türkiye-Rusya ilişkileri, Avrupa’nın geleceği için de gerekli. Avrupa, Rusya’yı dışlayamaz. Bunun bilinmesi lazım. İyi ilişkileri hem Avrupa hem Türkiye geliştirmeli. Avrasya coğrafyası bir barış merkez olmalı. Ama şunu da unutmayalım. Fazla naz aşık usandırır.”