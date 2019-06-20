Yeryüzü Doktorları: Mülteciler günü dayanışmaya çağıran bir gündür

– Yeryüzü Doktorları Derneği’nin 20 Haziran ‘Dünya Mülteciler Günü’ olması nedeniyle yaptığı açıklamada dünya genelinde 71 milyona yakın insanın yerinden edildiğine değinilerek, mülteciler gününün dayanışmaya çağıran bir gün olduğu belirtildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, 2001 yılından beri her yıl 20 Haziran’ın ‘Dünya Mülteciler Günü’ olarak kabul edildiği ve bugünde savaşlar, çatışmalar, zulüm, yoksulluk gibi sebeplerle göç etmek durumunda kalan insanların anıldığı belirtildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin; savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden her gün 37 bin kişinin ve dünya genelinde 71 milyona yakın insanın yerinden edildiği verilerine de yer verildi. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinin de paylaşıldığı açıklamada, Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan, çoğunluğu 0-18 yaş aralığında olan 3 milyon 606 bin 737 Suriyeli, 170 bin Afganistanlı ve 142 bin Iraklı mülteci bulunduğuna değinildi.

MÜLTECİLERE YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ

Yeryüzü Doktorlarının uzun yıllardır mülteci sağlığına yönelik olarak projeler de geliştirildiğine yer verilen açıklamada, Suriyeli mültecilere yönelik olarak birinci basamak sağlık hizmeti olarak psikososyal destek sağlanırken, Suriye içerisindeki hastanelere ekipman ve tıbbi malzeme katkısında bulunulduğundan bahsedildi. Ayrıca, Türkiye içerisinde bulunan mültecilere yönelik çalışmaların devam edildiği sırada Azez – Soran’da anne çocuk sağlığı ve Afrin Cinderes’te mülteci sağlığı kliniği ile ülkesine geri dönen ‘iç mülteci’ durumundaki Suriyelilere destek sağlandığına değinildi.

DÜNYANIN DEĞİŞİK COĞRAFYALARINDAKİ MÜLTECİ KRİZLERİNE DE SEYİRCİ KALMAYAN

Yeryüzü Doktorları’nın yaptığı açıklamada, dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan mülteci krizlerine de seyirci kalmayarak müdahalede bulunduğu belirtilirken; Arakanlı mültecilerin bulunduğu Bangladeş’teki Balukhali mülteci kampında, Orta Afrika Krizi sebebiyle göç etmek zorunda kalan insanların bulunduğu Çad’daki Sido mülteci kampında ve Somali’de ‘iç mültecilerin’ bulunduğu kampın yanında birer klinik açıldığına değinildi. Ayrıca, Afganistan’da da medikal kamplar, katarakt operasyonları, gıda dağıtımı gibi çalışmaların düzenli olarak devam ettiğine bilgisine yer verildi.

Uzun yıllardır mültecilere yönelik olarak çalışmalarını sürdürdüklerine ve psikososyal destek çalışmalarının önemine dikkat çeken Yeryüzü Doktorları Psikososyal Destek Hizmetleri Koordinatörü Okan Karka “Mülteciler günü, doğası ve anlamı itibarıyla kutlanılacak bir gün olmaktan ziyade insanların farkındalıklarını arttırmaya; yerinden edilmiş ve korunmaya muhtaç kişilerin yaşadıkları zorlukları anlamaya, hissetmeye ve onlarla dayanışma içinde olmaya çağıran bir gündür. Bu gün bizler için her ne koşulda olunursa olunsun, umutların azaldığı yerlerde yardımlaşma gayretiyle olmak ve korunmaya muhtaç kişilerin yaralarına merhem olma günüdür. Biz de Yeryüzü Doktorları olarak gerek sağlık hizmetlerimizle, gerekse psikososyal destek çalışmalarımızla bunu amaçlıyoruz. Özellikle psikososyal etkinliklerimizde çocukların geleceklerine umut ile bakmalarını ve hayal etmeye devam etmelerini izliyoruz. İyiliğin ve yardımlaşmanın umutları yeşertmeye devam edeceği günlere.” dedi.