(yeniden) LAÜ 'uluslararası yemek yarışması' kategorisinde birincilik elde etti

LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri, Sırbistan’ın Niş Kenti’nde 5’incisi gerçekleştirilen“Uluslararası Ulusal Yemek Yarışması”na katıldı ve 30 katılımcı ülke arasında ulusal yemek yarışması kategorisinde birincilik elde ederek ‘Grand Prix Kupası’ kazandılar.

Yarışma ile ilgili bilgi veren Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel, öğrencilerin bireysel olarak yarıştıkları kategorilerde; barbekü kategorisinde şeftali kebabıyla Ufuk Sarıcık’ın, ikinci kategoride balık tabağıyla Süleyman Karatuğ’un yarışmaya katılarak, altın madalya kazandıklarını söyledi. Ayrıca Türksel, barbekü kategorisinde Kıbrıs kültürüne özgü şeftali kebabının da hazırlanıp ikram edildiğini belirtti. Üçüncü kategoride ise Türksel, Ufuk Sarıcık ve Süleyman Karatuğ’un takım olarak yarıştığı yarışmada,100 porsiyon ekmek kadayıfı sunumuyla iki altın madalya ile birincilik elde ettiklerini ifade etti.

“ÜLKEMİZİ DE ÜNİVERSİTEMİZİ DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİZE İNANIYORUM”

Yoğun bir çalışma sonrası Sırbistan’da düzenlenen yarışmaya katıldıklarını söyleyen Türksel, yorucu koşullar altında yarışmalarına rağmen güzel bir yarışmanın gerçekleştiğini ifade etti. Özellikle şeftali kebabının ve ekmek kadayıfının çok beğenildiğini dile getiren Türksel, “Sırbistan Federasyonu tarafından şahsıma Sicilya Onursal Akademi Regalini ve öğrencilerimize üstün başarıyı temsil eden Onursal Regal verildi. Biz gurur duyduk, ülkemizi de üniversitemizi da en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Yarışmada maddi ve manevi imkanlarını hiçbir şekilde esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen’e içten teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZİM İÇİN FARKLI BİR DENEYİMDİ”

Yarışmada birincilik elde eden öğrencilerden Ufuk Sarıcık, kendileri için bu yarışmanın farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

“Yurtiçi ve yurtdışı yarışmalar bu meslekte kendimizi geliştirmemiz için oldukça önemli. Kendi kültürümüzün yemeğini yaparak yemeklerimizi orada sunarak beğeni topladık. İkramlarımız herkes tarafından çok beğenildi. Mutluluk ve gurur verici bir deneyimdi.”

Süleyman Karatuğ ise “Üniversitemiz ve KKTC için çok güzel bir başarı elde ederek şampiyon olduk ve altın madalyalarımızı aldık, çok onur vericiydi. Diğer ülkelerle yarışarak kendi ülkemizi tanıttık ve bu yüzden çok mutluyum. Her zaman yanımızda olan ve emeklerini bizden hiç bir zaman eksik etmeyen Zihni Türksel Hocamıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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