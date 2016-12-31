İstanbul, 31 Aralık () – Yeni Zelanda 2017’ye ilk giren ülke oldu. Yeni yılın gelişi Yeni Zelanda’da havai fişeklerden oluşan görsel bir şölenle kutlandı.
Yeni Zelanda’dan 2017’ye merhaba
İstanbul, 31 Aralık () – Yeni Zelanda 2017’ye ilk giren ülke oldu. Yeni yılın gelişi Yeni Zelanda’da havai fişeklerden oluşan görsel bir şölenle kutlandı.
31 Aralık 2016 Cumartesi 14:21
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