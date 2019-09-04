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Yeni Zelanda’da otobüs kazası: 5 Çinli turist öldü
Yeni Zelanda’da Çinli turistleri taşıyan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol dışına savruldu. Takla attıktan sonra duran otobüste bulunan yolculardan 5’i hayatını kaybetti, 16’sı da yaralandı. Kaza, Yeni Zelanda'nın Bay of Plenty...
DIŞ HABERLER 04.09.2019, 14:29
Yeni Zelanda’da Çinli turistleri taşıyan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol dışına savruldu. Takla attıktan sonra duran otobüste bulunan yolculardan 5’i hayatını kaybetti, 16’sı da yaralandı.
Kaza, Yeni Zelanda'nın Bay of Plenty bölgesinde Rotorua şehrinde meydana geldi.
Polis yetkilileri, 27 Çinli turistin bulunduğu tur otobüsünün kontrolden çıkarak yol dışına savrulduğunu ve takla attığını; kazada 5 yolcunun hayatını kaybettiğini; 2’si ağır 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yerel medya, yağışlı havanın da kazada etkili olabildiğinin düşünüldüğünü; ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğünü duyurdu.
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