Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı

Ulusal Güvenlik Tehdit Seviyesinin üst seviyeye alındığı Yeni Zelanda’da saldırılarla ilgili konuşan Başbakan Jacinda Ardern, biri kadın 3 kişinin gözaltına alındığını ve bunun planlı bir saldırı olduğunu belirterek, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri" dedi.Saldırı Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi’ne yapıldı. Saldırı esnasında camide, Cuma namazı için 200'den fazla kişinin bulunduğu belirtildi. Al Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Christchurch’te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi.Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın Twitter hesabının kapatıldığı görüldü.Wellington Türkiye Büyükelçisi Ahmet Ergin, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına ilişkin, "2 camide, cuma namazı esnasında oldu olaylar. Minimum iki saldırgan olduğu söyleniyor. Saldırıların birinde bir kaç defa şarjör değiştirilerek bütün şarjörlerin cemaatin üzerine boşaltıldığı yönünde. Acımasız, insanlık dışı bir saldırı. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan vatandaşımızın olduğu bilgisi intikal etmedi" dedi.Ergin, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin CNN Türk canlı yayınında konuştu. Güvenlik güçleri tarafından bölgede operasyonların devam ettiğini belirten Ergin, "Henüz Yeni Zelanda makamlarından konunun ayrıntılarına ilişkin açıklama yapılmadı. Nedeni de hala operasyonların devam ediyor olması. 2 camide, Cuma namazı esnasında oldu olaylar" dedi.Şu anki bilgilere göre, saldırıyı iki kişinin yaptığını belirten Ergin, "Resmi bir açıklama olmamakla birlikte ayrıntıları bekliyoruz. Bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. Minimum iki saldırgan olduğu söyleniyor. Saldırıların birinde bir kaç defa şarjör değiştirilerek bütün şarjörlerin cemaatin üzerine boşaltıldığı yönünde. Acımasız insanlık dışı bir saldırı. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan vatandaşımızın olduğu bilgisi intikal etmedi" diye konuştu.