Yeni Zelanda, 2020'yi kutluyor

Yeni Zelanda?nın en büyük kentlerinden Auckland 2020?yi kutluyor. Şehrin simgesi, 328 metre yüksekliği ile Güney Yarımküre'nin en yüksek yapısı olan Sky Tower?da düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Yeni Zelandalılar kulede düzenlenen ışık gösterisi ile yeni yıla girdi.