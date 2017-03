Yeni trend karda trekking

Aynur Tattersall / Avusturya, 8 mart () - Kış sporları denildiğinde Avusturya dünya listesinde en üst sırada yer alıyor. Avusturya’nın birçok kayak merkezi bugünlerde son yılların en karlı günlerini yaşıyor.

Avusturya, Avrupa’nın en popüler kayak ülkesi. Modern kayak merkezleri, teknik donanımları, pistleri kadar eğlence yerleri ve otelleriyle de ünlü. Leziz yemekler, pist üstündeki canlı müzik yapılan barlar, lüks mağazalar farklı ülkelerden kayakçıları bu ülkeye çekiyor. Her birinin atmosferi farklı. Her seviyeden, bütçeden kayakçıya uygun olan kayak merkezlerinde son yıllarda ise kaymak istemeyenler için trekking yapmak trend oldu.

Kayak kış sporları arasında en heyecan verici olanı. Karda trekking yapmak ise bambaşka bir zevk. Avusturya kayak ve trekking meraklısı çocuklar ve yetişkinler için eşsiz bir ülke olarak biliniyor.

Avusturya’nın ünlü kayak merkezlerinden Seefeld sezonun en hareketli günlerini yaşıyor. Tirol’daki bu muhteşem dağ kasabası geçen hafta yağan karla birlikte tam bir kar cennetine döndü. Seefeld’in kayak merkezleri dolup taşarken, karda trekking yapmak isteyenlerin de ilk tercihi oldu.

Ülkenin bu şirin kasabası Innsbruck havalimanına en yakın kayak merkezi. Havaalanından buraya 25 dakikada ulaşılabiliyor. En popüler kayak merkezi Rosshütte’da 14 pist var. Genelde tüm otellerden Rosshütte teleferiğine ve Seefeld Tren İstasyonu'na ücretsiz servis hizmeti de sağlanıyor. Çocuklar ve ilk kez başlayanlar için harika bir yer. Deneyimli kadrolarıyla gözde kayak okullarına sahip.

Tipik bir Avusturya köyü olan Seefeld, kayağa yeni başlayanlar ve çocuklu aileler için Avusturya’nın en popüler kayak merkezinden biri olmuş. Olimpiyatlarla ünlenen Seefeld, son yıllarda karda trekking yapmak isteyenlerin de ilk tercihi. Ayrıca diğer merkezler kadar gece hayatına sahip değil ancak spa merkezleri büyük ilgi görüyor.

Seefeld, her türlü donanıma sahip pistleri kadar lüks otelleri ve Spa’larıyla da ünlü. Kayak sonrası cafe ve barları ve son moda kayak giysileri satan lüks mağazaları farklı ülkelerden kayakçıları bu merkeze çekiyor.

(Fotoğraflı)