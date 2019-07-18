Yeni moda: Yıkanmayan kıyafetler

Giyecekleri çok sık yıkamanın çevreye verdiği zarar nedeniyle moda endüstrisi yıkanmayan kıyafetler geliştiriyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) resmi internet sayfasında yer alan habere göre, sentetik kıyafetlerdeki mikro lifler yıkanırken koparak, denizlere ve okyanuslara ulaşıyor. Bu durum ciddi mikro plastik kirliliğine neden oluyor.

Amerikan Temizleme Enstitüsü ve Temiz Su Araştırma Vakfı’nın derlediği veriler denizlerdeki mikro plastik kirliliğinin yüzde 17’sinin çamaşır makinelerinden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Statista’nın verilerine göre ise dünyada mikro plastik kirliliğine en çok neden olan materyallerin başında akrilik ve polyester geliyor. Ayrıca giysileri çok sık yıkamak, renklerinin solmasına, sarkmalarına ve zarar görmelerine neden oluyor. Moda endüstrisi bu sorunlara çare olarak tek kullanımlık kıyafetler tasarladığı gibi daha az yıkanıp çok daha uzun süre dayanacak yeni tür kumaşlar da geliştiriyor.

İngiltere’de deniz ekolojisi üzerinde uzman bir şirket tarafından deniz yosunu ipliğinden dokunmuş ve nane yağı zerk edilmiş tişörtler, klasik pamuklu bir tişörte göre yıkama için 3000 litre daha az suya ihtiyaç duyuyor. ABD merkezli diğer bir firma ise tüm hafta giyilebilecek gömlekler üretiyor. Firma yetkililerine göre özel olarak yünden üretilen kıyafetler, teri çok daha etkin biçimde emiyor ve alternatif materyallerden çok daha dayanıklı. Merinos yünü üzerine odaklanan başka firmalar ise çok seyahat edenler için hafif ve daha az yıkanan giysiler tasarlıyor. Yünlü kumaşlar polyester gibi sentetik muadillerinin aksine nefes alabiliyor ve kokuya karşı doğal olarak dayanıklı. Bu doğal materyal, çok yüksek oranda nem emip, daha sonra buharlaşmasına izin vererek kötü kokuların giysiye hapsolmasına engel oluyor.

İngiltere’deki Plymouth Üniversitesi’nde yapılan deneylere göre, 6 kilogramlık bir çamaşır yıkandığında çamaşır makinesinden 700 binden fazla mikro lif salınıyor. Aralarında büyük beyaz eşya markalarının da bulunduğu şirketler, çevreye verdiği zarar ve enerji tasarrufu açısından çamaşırların düşük derecede yıkanmaları ve kuru temizlemeden uzak durulması gerektiğini belirtiyor.