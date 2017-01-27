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Yeni ABD yönetimi Müslüman Kardeşler'i "terör listesi"ne almaya hazırlanıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Ocak () - Yeni ABD yönetimi Ortadoğu geneli ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler'i "terör örgütü listesi"ne alınması konusunda hazırlık yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yönetimine...

Yeni ABD yönetimi Müslüman Kardeşler'i "terör listesi"ne almaya hazırlanıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Ocak () - Yeni ABD yönetimi Ortadoğu geneli ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler'i "terör örgütü listesi"ne alınması konusunda hazırlık yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn öncülüğündeki bir grup Müslüman Kardeşler'in yabancı terör örgütleri listesine alınmasını istiyor. Danimarka merkezli haber sitesi NSNBC'nin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen, Trump'ın danışmanlarından biri, "Bu konunun tartışıldığını biliyorum. Ben de kabul edilmesinden yanayım" dedi. Dailiy Wire'ın haberinde de, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mario Diaz-Balart, bu ay içinde Müslüman Kardeşler'in terör örgütü listesine alınması için kanun taslağı sundukları anımsatıldı. Mısır, Müslüman Kardeşler hareketini 2013 yılında terör örgütü ilan etmişti.

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