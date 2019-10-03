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Yemen’in farklı noktalarına 17’den fazla hava saldırısı
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, iki günde Yemen’in farklı noktalarına 17’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Seri sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Yemen’in farklı noktalarındaki yerleşim bölgelerine...
DIŞ HABERLER 03.10.2019, 12:22
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, iki günde Yemen’in farklı noktalarına 17’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
Seri sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Yemen’in farklı noktalarındaki yerleşim bölgelerine son 48 saat içinde 17’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Seri, bu saldırıların çoğunun Saada eyaletini hedef aldığını belirtti.
Seri sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Yemen’in farklı noktalarındaki yerleşim bölgelerine son 48 saat içinde 17’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Seri, bu saldırıların çoğunun Saada eyaletini hedef aldığını belirtti.
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