Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, iki günde Yemen’in farklı noktalarına 17’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Seri sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Yemen’in farklı noktalarındaki yerleşim bölgelerine son 48 saat içinde 17’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Seri, bu saldırıların çoğunun Saada eyaletini hedef aldığını belirtti.