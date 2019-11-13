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Yemen’de Husilerle çıkan çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti
Yemen’in güneybatısında yer alan Taiz kentinde çıkan çatışmada 4 Husi ve 7 asker hayatını kaybetti. Yerel medyada yer alan habere göre, konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, “Husiler Taiz’in batısında bulunan Hamra bölgesini ele geçirmek...
DIŞ HABERLER 13.11.2019, 13:35
Yemen’in güneybatısında yer alan Taiz kentinde çıkan çatışmada 4 Husi ve 7 asker hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan habere göre, konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, “Husiler Taiz’in batısında bulunan Hamra bölgesini ele geçirmek için silahlı saldırı düzenledi” dedi.
Yemen askeri kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı saatler süren yoğun çatışma sonrası kontrol altına aldıkları belirtilirken, Taiz merkezinin emen hükümeti kontrolünde olduğu, fakat kentin dış bölgelerinde hala Husilerle çeşitli çatışmalar gerçekleştiği söylendi.
Yerel medyada yer alan habere göre, konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, “Husiler Taiz’in batısında bulunan Hamra bölgesini ele geçirmek için silahlı saldırı düzenledi” dedi.
Yemen askeri kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı saatler süren yoğun çatışma sonrası kontrol altına aldıkları belirtilirken, Taiz merkezinin emen hükümeti kontrolünde olduğu, fakat kentin dış bölgelerinde hala Husilerle çeşitli çatışmalar gerçekleştiği söylendi.
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