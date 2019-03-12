Yemen’de hava saldırısında 23 kişi hayatını kaybetti

Yemen () – Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yemen televizyon kanalı Al Masirah’ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Hacca’da yer alan Kushar bölgesine hava saldırısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü dün gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu, ölü sayısının artabileceği ve acil durum ekiplerinin hala, hava saldırısı sonucu enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı bilgisi de haberde yer aldı.