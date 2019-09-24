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Yemen’de hava saldırısı: 7’si çocuk, 16 ölü
Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’de hava saldırı düzenledi. Saldırıda 7’si çocuk ,16 kişi hayatını kaybetti. Yemen televizyon kanalı Almasirah TV’de yer alan habere göre, Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’in...
DIŞ HABERLER 24.09.2019, 13:56
Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’de hava saldırı düzenledi. Saldırıda 7’si çocuk ,16 kişi hayatını kaybetti.
Yemen televizyon kanalı Almasirah TV’de yer alan habere göre, Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’in Ad Dali bölgesine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısı sonucunda 7’si çocuk, 4’ü kadın olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetti.
Yemen televizyon kanalı Almasirah TV’de yer alan habere göre, Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’in Ad Dali bölgesine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısı sonucunda 7’si çocuk, 4’ü kadın olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetti.
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