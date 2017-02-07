Yazar Pirinçci “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ceza aldı

Almanya’da Türk kökenli yazar Akif Pirinçci, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan mahkûm oldu.

Yazar Akif Pirinçci, kısaca Pegida olarak bilinen İslam ve göçmen karşıtı “Yurtsever Avrupalılar Batının İslamlaşmasına Karşı” hareketinin 2015 yılı Ekim ayında Dresden’de yaptığı toplantıda konuşma yapmıştı.

Akif Pirinçci’nin kullandığı sözler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla açılan davada mahkeme, yazara günlüğü 65 euro olmak üzere, 180 gün için 11 bin 700 Euro para cezası verdi. Cezanın mahkeme tarafından 1 Şubat’ta Pirinçci’ye tebliğ edildiği öğrenildi. Pirinçci’nin mahkeme kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.

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