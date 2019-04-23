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Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturdu

Çin () – Çin’de bir otobüse binen yaşlı adam, kendisine yer vermesini istediği kadından olumsuz yanıt alınca, kadının kucağına oturdu. Yaşlı adam kendisine tepki gösteren kadını bir de tokatladı. Olay, Çin’in Gansu eyaletinin...

Yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturdu

Çin () – Çin’de bir otobüse binen yaşlı adam, kendisine yer vermesini istediği kadından olumsuz yanıt alınca, kadının kucağına oturdu. Yaşlı adam kendisine tepki gösteren kadını bir de tokatladı.

Olay, Çin’in Gansu eyaletinin başkenti olan Lanzhou’da yerel saat ile 16:50 sıralarında seyir halindeki bir otobüste meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı bir adamın, oturmakta olan bir kadından yer istediği görülüyor. Ancak kadın yer vermeyi reddediyor ve ikili tartışmaya başlıyor. Kısa süren sözlü tartışmanın ardından yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturuyor. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken otobüs şoförü, olaya müdahale etmeye çalışıyor.

KADINI TOKATLADI

Otobüs şoförünün adamı, kadının kucağından kaldırma girişimi sırasında daha da sinirlenen yaşlı adam, kadını tokatlamaya başlıyor. Otobüs şoförünün bir süre daha konuşarak ikna etmeye çalıştığı yaşlı adam, en sonunda kadının kendisini itmesi ile oturduğu yerden kalkıyor. Ancak, bu sefer de kadının itmesi sonucu düşmüş taklidi yapan adam bir süre daha otobüs zeminin de yatmaya devam ediyor.

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