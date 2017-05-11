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Yargıç Berman: Davanın çözüm yeri siyasi makamlar değil, mahkemedir

Nafiz Albayrak / New York, 11 Mayıs, () - ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın...

Yargıç Berman: Davanın çözüm yeri siyasi makamlar değil, mahkemedir

Nafiz Albayrak / New York, 11 Mayıs, () - ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın davasına bakan Yargıç Richard Berman, Zarrab davasının çözüm yerinin, siyasi makamlar değil, mahkeme salonu olduğunu söyledi.

Yargıç Berman, Perşembe günü Türkiye saati ile 19:00'da yapılan duruşmada, Zarrab’ın savunma ekibine kattığı avukatlar olan New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’in, Zarrab davasında adı geçen bazı bankaların da avukatları olduğu, ikilinin ortağı oldukları Greenberg Trauri hukuk firmasının aynı zamanda Türkiye adına ABD’de lobicilik faaliyeti yapmak için Türk hükümetine ücret karşılığında hizmet verdikleri, bunların çıkar çatışması yaratıp yaratmadığını sorguladı.

"İlk kez böyle bir dava ile karşılaşıyorum"

Duruşmada Türkiye'nin adı sık sık geçerken, Zarrab'ın avukatları Giuliani ve Mukasey'in, Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri de gündeme geldi. Berman, savunmadan, Giuliani ile Mukasey'in davadaki işlevleri konusunda aydınlatıcı açıklama istedi. Zarrab davasının çözüm yerinin siyasi makamlar değil mahkeme salonu olduğu değerlendirmesi yapan Yargıç Berman, meslek kariyerinde ilk kez böyle bir dava ile karşılaştığını söyledi.

Reza Zarrab'ın aile avukatının duruşmadan sonra Zarrab'a resmi bir evrak imzalattığı görüldü.

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