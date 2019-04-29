Yangına gittiler, uyuşturucu imalatında kullanılan 35 bin litre sıvı buldular

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’nın Minden’e bağlı küçük yerleşim merkezlerinden Oldendorf’ta, uyuşturucu imalatında kullanılan 35 bin litre kimyasal sıvı bulunduğu açıklandı.

Pazar günü 650 metrekarelik kapalı bir alanda çıkan yangın üzerine olay mahalline gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde karşılaştıkları ve sonradan 35 bin litre olduğu tespit edilen kimyasal sıvı ile 50 gaz tüpünden şüphelenip olay yerine polis çağırdı.

Minden polisi tarafından yapılan ilk açıklamada, el konulan bidonların içindeki sıvıların sülfürik asit, kostik soda ve formik asit olduğu kaydedilirken, bu sıvıların Amfetamin gibi ‘Speed’ ve ‘Crystal’ uyuşturucu üretiminde kullanıldığına dikkat çekildi.



ÇEVRE SAKİNLERİ İÇİN RİSK YOK

ARD televizyon bölge temsilcisi WDR başta olmak üzere tüm eyalet gazetelerinde yer alan haberlere göre, buharlaşma ihtimali olmayan 35 bin litre sıvının, çevre sakinleri için herhangi bir tehlike arz etmediği kaydedildi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet İçişleri Bakanlığı’nın müdahil olduğu ‘uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal sıvı’ bulgusunun detaylarının araştırılması için Eyalet Suç Araştırma Dairesi tarafından uzman bir ekibin olay yerine gönderildiği ve 35 bin litrelik kimyevi sıvının başka bir yere taşındığı bildirildi.

Haberlerde, sıvıların bulunduğu atölyenin sahibinin ilk sorgusunda, “Atölyenin bir kısmını Hollandalı birine kiraladım. Herhangi yazılı bir anlaşmamız da yok. Kira akdi sözlüydü” dediği ve bulunan kimyevi sıvılarla bir bilgisi olmadığını söylediği belirtildi.