Yangın sonrası terk edilen köpek, sahibini bekliyor

Rusya’da, bir evde çıkan yangın sonrası sahibi tarafından terk edilen köpek, evin önünde boş bir mama kabıyla beklerken görüntülendi. O anlar sosyal medyada üzüntüyle karşılandı.





Astrahan kentindeki bir evde çıkan yangın sonrası, bir aile evi terk ederek bölgeden ayrıldı. Geride bıraktıkları şey ise yanmış bir ev ve köpekleri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köpeğin yanan evin kapısının önünde oturduğu ve yanında boş bir mama kabının olduğu görüldü.





Görüntüleri çeken kişinin ise “Yangından sonra, sahipleri onu terk etti. Komşular bazen ona yemek veriyor. O ise buradan ayrılmıyor” dedi.







Köpeğin bu sadakati karşısında karşı terk edilmiş olması ise sosyal medyada da çokça tepki çekti. Yorum yapanlar, bir an evvel sahiplerine ulaşılması ve köpeğin oradan alınması gerektiğini söyledi.