Yanan mağazada can pazarı… Kurtulmak için aşağı atladılar

Vietnam’da giysi ve ayakkabı mağazasında çıkan yangın hızla yayılarak hemen yakında bulunan 2 mağazaya daha sıçradı. İnsanların canlarını kurtarmak için üst katlardan aşağıya atladıkları anlar kameralara yansıdı.

Yangın, Vietnam’ın Cà Mau şehrindeki giysi ve ayakkabı mağazalarının bulunduğu bir alışveriş bölgesinde çıktı. Mağazalardan birinde çıkan yangın, hızla bitişiğindeki 2 mağazaya daha sıçradı. Yangın sebebiyle mağazanın 3’üncü katında mahsur kalanlardan bazıları, canlarını kurtarmak için aşağıya atladı.

Yetkililer, aşağıya atlayan 5 kişinin yaralandığını ve en yakın hastaneye kaldırıldığını duyururken; yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye personeli ve 3 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini duyurdu. 2 saat süren zorlu müdahale sonrası yangın söndürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.