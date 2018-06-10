Yakın Doğu Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet töreni YDÜ AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Murat Kocaoğlu, YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

PROF. DR. YÜCECAN: "7 YÜKSEK LİSANS, 98 LİSANS ÖĞRENCİSİNİ MEZUN ETTİK"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak beslenme diyetetik bölümü, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ve sağlık yönetimi bölümünden 7 yüksek lisans, 98 lisans öğrencisini mezun ettiklerini söyledi ve “Öğrencilerimiz, her adımda bir başarı ilkesini edinmiş, özümsemiş ödüllere doymayan, Kıbrıs’ın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmakta. Büyük bir gururla ifade etmem gerekir ki fakültemiz çatısı altında bulunan 14 bölümün eğitim sisteminde sorunlara geniş açıdan bakabilen, bilim alanında güncel bilgileri yakından izleyen, yaptığı işi daha iyi geliştirmek için değişimi zorlayan ve sürekli gelişen bir kurum anlayışı süregelmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Yücecan, hemşirelik bölümünün misyon ve vizyonundan bahsederek şu ifadelere yer verdi:

“Kuruluşundan günümüze değin fakültemizin tüm bölümlerinde öncü eğitim programlarımız, güçlü akademik kadromuz, yürüttüğümüz araştırmalar ve çalışmalarla uluslararası platformlara taşıdığımız pek çok başarıya imza attık. Fakültemizde akademik kademede görev yapan değerli mesai arkadaşlarıma, mezun olan öğrencilerin bugüne gelmesinde katkı ve desteklerde bulunan tüm değerli hocalarıma içtenlikle teşekkür ediyorum."

"HEP YANINIZDA OLACAĞIZ”

Mezun olan örencilere de seslenen Prof. Dr. Yücecan, “Mesleğinizi icra ederken atacağınız her adımda bizler hocalarınız olarak varlığımızla, bilgimizle, tecrübelerimizle, kalbimizle ve başarı temennilerimizle hep yanınızda olacağız" diyerek, başarı ve mutluluklar diledi.

"ÜNİVERSİTELER FELSEFE ESASLARI ÜZERİNDE TEMELLENMİŞ KURUMLARDIR"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitelerin felsefe esasları üzerinde temellenmiş kurumlar olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Kültürümüzün ileri uygarlık safında faaliyetler geliştirmesi kültürümüzü yakından ilgilendiren kesimlerinin sağlam bilgi ışığında geliştirmekle mümkündür. Eflatun ve Aristo'dan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler, idealizmin felsefe esasları üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır. Yakın Doğu Üniversitesi benimsemiş olduğu 3'üncü nesil üniversite modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetleriyle elde edilen ve tüm bilimsel verileri toplum yararına dönüştürmeyi esas almaktadır. Eğitimde en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerine uygulama yetkisi olan alanına hakim bireyler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Araştırmada ise yerel ve evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde, yerküremiz ve üzerindeki tüm canlıların var olma standartlarını yükseltmek ve sürdürülebilir kılmak, nitelikli bilgi üretici araştırmalar kurgulamak, yapmak, yönetmek ve desteklemek misyonunu üstlenmiştir."

Prof. Dr. Şanlıdağ, YDÜ’nün toplumu dönüştürme misyonu kapsamında sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimi ile enerjisini yerel ve küresel ölçekte toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlama amacını vurguladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, "Bu bağlamda başta sivil toplum örgütleri olmak üzere bir çok kurum ve kurumlarla ortak projeler yürütmektedir. Bünyesindeki 27 akademik birim, 32 araştırma ve uygulama merkezi ve çok sayıda laboratuvarlarıyla araştırmacılarına nitelikli yayın yapmaya ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmek, stratejik öneme sahip çok disiplinli ve disiplinden araslı araştırmaları desteklemek uluslararası etki yaratabilecek Ar-Ge alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir" dedi.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı, Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve Bestekar Prof. Dr. Cevanşir Guliyev ve Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Şan ve Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Görevlisi Ahmet Zeyir tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

SAĞLIK BİLİMLERİ MEZUNLARI MESLEKİ YEMİN ETTİ

Meslek yemininden önce dönem mezunları adına Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Diyetisyen Büşra Başar bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından mezunlara Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan tarafından mezuniyet andı ettirildi. Ardından diplomaların takdimi ve mezunların keplerini havaya fırlatmasıyla tören sona erdi.

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