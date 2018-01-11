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Yabancı öğrencilerin Birleşik Krallık’a yararı maliyetinden on kat fazla

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak () – Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, yabancı öğrencilerin ülkeye yararının, bu ülkeye olan maliyetinden "10 kat fazla" olduğunu gösterdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa Birliği...

Yabancı öğrencilerin Birleşik Krallık’a yararı maliyetinden on kat fazla

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak () – Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, yabancı öğrencilerin ülkeye yararının, bu ülkeye olan maliyetinden "10 kat fazla" olduğunu gösterdi.
Araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrencilerin ülkeye her yıl getirdiği net 20 milyar sterlin dolayındaki kaynak, Birleşik Krallık ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Yüksek Öğrenim Politika Enstitüsü ve Kaplan International Pathways tarafından ortaklaşa yayınlanan araştırma sonuçları, uluslararası öğrencilerin maliyetleri ve yararları parlamenter seçim bölgeleri tarafından analiz edildi.
Denizaşırı öğrencilerin 2.3 milyar sterlin tutarındaki sağlık ve sosyal güvenlik masrafları da dahil olmak üzere, Birleşik Krallık’a gelen öğrencilerin ülke ekonomisine net katkısı 20.3 milyar sterlin olarak kaydedildi.
Araştırma sonuçları ayrıca, öğrencilerin yalnızca Londra gibi büyük kentlere değil, Birleşik Krallık'ın tüm kentlerine yarar sağladıklarını ortaya koyuyor.
Örneğin, öğrenciler ortalama olarak 650 seçim bölgesinin her biri için Birleşik Krallık ekonomisine 31.3 milyon sterlin net ekonomik gelir sağlıyor. Bu, ikamet eden nüfusta kişi başına 310 sterlin ile eşdeğer.
Öğrencilerin en fazla ekonomik yarar sağladığı 20 seçim bölgesinden 19'u Sheffield Central, Manchester Central ve Nottingham South gibi bölgelerle, İşçi Partisi’ne ait.
Yüksek Eğitim Politikaları Enstitüsü Müdürü Nick Hillman, uluslararası öğrencilerin Birleşik Krallık’a getirdiği kaynakların "onlara ev sahipliği yapma maliyetinden 10 kat fazla" olduğunu ve önemli ekonomik yararlar sağladığına dikkat çekti.

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