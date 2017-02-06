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Yabancı havayolu şirketlerine göre Rusya piyasası düzeldi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat () – Yabancı havayolu şirketleri yaptırımların ardından ve ekonomik kriz sonucunda Rusya’da kaybettikleri pozisyonlarını yeniden kazanmaya başladıklarını bildirdiler. Lufthansa Group, 2016 yılında...

Yabancı havayolu şirketlerine göre Rusya piyasası düzeldi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat () – Yabancı havayolu şirketleri yaptırımların ardından ve ekonomik kriz sonucunda Rusya’da kaybettikleri pozisyonlarını yeniden kazanmaya başladıklarını bildirdiler.

Lufthansa Group, 2016 yılında Rus piyasasındaki olumsuz eğilimin sıkıntısını atmayı başardı. Lufthansa, Rusya ve BDT Bölge Müdürü Aksel Hilgers, artışın sınırlı olduğunu, fakat Rusya’nın tüm güzergahlarında yolcu ve sefer sayısının arttığını belirtti.

Krizden önce Austrian, Swiss, Brussels Airlines, Germanwings ve Eurowings’i kapsayan Lufthansa Group, Rus havayolu sektörünün en büyük yabancı oyuncusuydu. 2015 yılında şirket bölgelere uçuşları kaldırdı ve Vnukovo’dan çekilerek sadece Domodedovo uçuşlarına devam etti.

Ocak ayında Reuters haber ajansı Lufthansa’nın 2016 yılında yolcu sayısında sadece yüzde 1.8’lik artış yaşandığını ve 109.7 milyona yükseldiğini bildirdi.

Aynı zamanda diğer havayolu şirketleri de durumun düzeldiğine dikkat çektiler. Flydubai şirketi 2016 yılında Rusya’da yolcu sayısının yüzde 3 arttığını belirtti. En hızlı artış Belarus’un Belavia şirketine ait.

Rusya Havacılık Kurumu’nun verilerine göre, 2016 yılında uluslararası uçak seferlerinde yolcu sayısı yüzde 19.6’lık düşüşle 32.1 milyona düştü, fakat Kasım ayında yüzde 12 ve Aralık ayında yüzde 30 arttı.

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