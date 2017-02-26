Yabancı diplomattan hayatını kaybeden gazeteci için mesaj

Musul operasyonunu takip eden Rudaw’ın kadın muhabiri Şifa Gerdi Musul’da yaşanan bir patlama sonucu hayatını kaybetmişti.
Musul operasyonunu takip eden Rudaw’ın kadın muhabiri Şifa Gerdi Musul’da yaşanan bir patlama sonucu hayatını kaybetmişti.
ABD Başkanı’nın IŞİD’le Mücadelede Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter’dan yayımladığı mesajda, “Tanrı Şifa Gerdi'yi affetsin. Bugün Musul'da hayatını kaybetti. O IŞİD'in korktuğu her şeydi: Onların yalanlarını...
26 Şubat 2017 Pazar 13:59
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