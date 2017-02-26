Yabancı diplomattan hayatını kaybeden gazeteci için mesaj

ABD Başkanı’nın IŞİD’le Mücadelede Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter’dan yayımladığı mesajda, “Tanrı Şifa Gerdi'yi affetsin. Bugün Musul'da hayatını kaybetti. O IŞİD'in korktuğu her şeydi: Onların yalanlarını ifşa eden bir gazeteciydi” ifadelerini kullandı.

Musul operasyonunu takip eden Rudaw’ın kadın muhabiri Şifa Gerdi Musul’da yaşanan bir patlama sonucu hayatını kaybetmişti.