WWF: Türkiye Akdeniz’i kirleten ülke sıralamasında birinci

Selma Güven Stroppel / Basel, 9 Haziran () - Birleşmiş Milletler Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) son hazırladığı rapora göre, Akdeniz’deki mikro plastik çöplüğüne neden olan ülke sıralamasında Türkiye başı çekiyor.

Akdeniz’deki mikro plastik çöplük, Kuzey pasifikte yer alan plastik çöp örtüsünün dört katı büyüklüğünde bir alanı kapsıyor ve kilometrekare başına 1.25 milyona kadar parça bulunuyor.

Rapora göre Akdeniz'de veya plajlarında bulunan çöp, yüzde 95 plastikten oluşmakta. Ana plastik atık birinci sırada Türkiye’den ve ikinci sırada İspanya'dan geliyor ve bunu İtalya, Mısır ve Fransa izliyor. Akdeniz'in bir tatil yeri olarak bilinilirliği yüksek olması sorunu daha ağırlaştırıyor. Yaz aylarında, Akdeniz'de tatil yapan yaklaşık 320 milyon turist, denizdeki atık yükünü yüzde 40 artırıyor.

Akdeniz ve deniz canlıları tehdit altında

Akdeniz’in neredeyse tamamının çok nüfuslu sahillerle çevrili olması plastik atık sorununu derinleştirirken, plastik deniz kaplumbağaları, deniz kuşları ve tüm balık türleri için bir ölüm tuzağı haline geliyor.

BM Doğal hayatı Koruma Vakfı (WWF) Almanya Deniz Koruma Bölümü Şefi Heike Vesper, Akdeniz'in plastik kirliliğinin ana nedeninin, çoğu kıyıdaş devletlerin atık yönetimindeki boşluklar olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Nehirler Akdeniz’e atık taşıyor, özellikle Türkiye’den Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Nil, Ebro, Ron, Po nehirleri tehlikeli boyutta atık bırakmaktadır.

“Avrupa, büyük miktarlarda plastik atık üretiyor ve atık yönetimi ve geri dönüşüm için yapısını geliştirme konusunda geriler. Turizm sektörü de atıklar konusunda kendi yönetimleri uyarmalıdır. Oteller ve gemiler etkili iç atık toplama sistemleri kurmalı ve atığı tamamen ayırmalıdır. Akdeniz'in plastikle boğulmasına izin veremeyiz.”

WWF’nin raporuna göre, tuna ve kılıçbalığının yüzde 18'inin midelerinde, özellikle selofan ve PET kalıntısı plastik bulunurken, Kuzeybatı Akdeniz'deki Finbalinalarında bu rakam yüzde 56’ya kadar çıkabiliyor.

Dünyanın en büyük deniz çöplüklerinden biri

Raporda Akdeniz’in yeryüzündeki suyun sadece yüzde biri olmasına karşın yeryüzünün altıncı büyük deniz çöplüğü olduğuna vurgu yapılırken, ayrıca Akdeniz’in, dünyanın mikro plastiklerinin yüzde yedisini barındırdığı da belirtildi.

Akdeniz'de yaşayan hayvanlarının 134 farklı türden oluştuğuna dikkat çekilerek, bunların balıklar, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları, deniz memelileri olduğu söylenen raporda, bütün bu hayvanların plastik atıklardan ölümcül derecede etkilendikleri ifade ediliyor.

Bazı hayvanların midelerinde 150'ye kadar plastik parça bulunduğu vurgulanan raporda, Akdeniz bölgesinin 150 milyona yakın nüfusu ve yıllık 320 milyon turist kapasitesi ile, yılda kişi başı 208 ila 760 kilogram atık ile dünyanın en çok katı atık üreten bölgeler arasında yer aldığı ifade ediliyor.