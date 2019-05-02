WWF: Almanya’da yılda 18 milyon ton besin çöpe atılıyor

Muhsin Ceylan, Köln () – ‘Besin ve Gıda İsraf Günü’ kapsamında bir açıklama yapan Almanya Tabiat ve Çevreyi Koruma Derneği (WWF), Almanya’da yılda 18 milyon ton besin ve gıda maddesinin çöpe atıldığını belirtti.

Bu çöpe atılan 18 milyon gıdanın, Almanya’da yılın 2 Mayıs’ına kadar üretilen tüm gıda maddelerinin toplamına eşit olduğuna dikkat çeken WWF yetkilileri, “Her yılın 2 Mayıs’ına kadar ürettiğimiz gıdayı adeta çöpe atmak için üretiyoruz. Buna son vermenin yollarını düşünmeliyiz. Bu sadece ekonomik ve ahlaki bir problem değil aynı zamanda da çok büyük ekolojik bir problem” dedi.

“ÇOK FAZLA YİYECEK ALIYORUZ VE ATIYORUZ”

WWF yetkililerinin “Çok fazla yiyecek alıyoruz ve atıyoruz. Daha az besin maddesi atmanın hem maddi, hem de insani yönleri var. Bizler, besin maddeleriyle çöp bidonlarını doldururken, başka coğrafyalardaki aç insanları hatırlamalıyız’’ dediği açıklamada, Federal Büyük Koalisyon hükümetine ‘daha etkin mücadele çağrısı’ yapıldı.

Alman medyasının geniş yer verdiği ‘2 Mayıs İsraf Günü’ haberlerinde, “İhtiyacımız kadar satın almak, bizleri gereksiz bir şekilde başkalarının hakkı olan besin maddelerini çöp bidonlarına atmaktan kurtarır” denilirken, satış yerlerinde uygulanan psikolojik pazarlama taktiklerine karşı daha dikkatli olunması tavsiye edildi.

Almanya ‘Besin ve Gıda İsraf Günü’ kapsamında medyaya bir açıklama yapan Federal Tarım, Gıda ve Beslenme Bakanı Julia Klöckner, “İsrafçı tüketim alışkanlığımızı yeniden gözden geçirerek, daha bilinçli beslenmemiz, hem kendimize hem de çevreye yarar sağlarken; ayrıca tabiata ve bu dünyayı paylaştığımız diğer kişilere de iyilik yapmış oluruz’’ dedi.

“ÜRETİLEN GIDANIN ÜÇTE BİRİ ÇÖPE GİDİYOR”

Almanya’da yıllık toplam gıda maddesi üretiminin üçte birinin çöpe atılmasının kendisine acı verdiğini belirten Bakan Klöckner, daha bilinçli bir tüketim için yıllık 110 milyon Euro maliyete sahip olan eğitim programları düzenlendiklerini ve son israf verilerini görünce bunları daha da yaygınlaştıracaklarını belirtti.

“Hedefimiz 2030 yılına kadar Almanya’da yaptığımız 18 milyon tonluk gıda israfını yarıya indirmek istiyoruz” diyen Bakan Klöckner, tüketicileri, bakanlık olarak oluşturdukları gereksiz gıda satın alımını engelleyen ve evdeki gıda maddelerini de alışkanlığımız dışında kullanma yollarını anlatan ‘İyi Artıklar’ adını verdikleri ücretsiz uygulamadan yararlanmaya çağırdı.