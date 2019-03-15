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Wellington Büyükelçisi Ergin: Ölen ya da yaralananlar arasında Türk yok

Yeni Zelenda () - Wellington Türkiye Büyükelçisi Ahmet Ergin, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına ilişkin, "2 camide, cuma namazı esnasında oldu olaylar. Minimum iki saldırgan olduğu söyleniyor. Saldırıların birinde bir kaç defa şarjör...

Wellington Büyükelçisi Ergin: Ölen ya da yaralananlar arasında Türk yok

Yeni Zelenda () - Wellington Türkiye Büyükelçisi Ahmet Ergin, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına ilişkin, "2 camide, cuma namazı esnasında oldu olaylar. Minimum iki saldırgan olduğu söyleniyor. Saldırıların birinde bir kaç defa şarjör değiştirilerek bütün şarjörlerin cemaatin üzerine boşaltıldığı yönünde. Acımasız, insanlık dışı bir saldırı. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan vatandaşımızın olduğu bilgisi intikal etmedi" dedi. 

Ergin, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin CNN Türk canlı yayınında konuştu. Güvenlik güçleri tarafından bölgede operasyonların devam ettiğini belirten Ergin, "Henüz Yeni Zelanda makamlarından konunun ayrıntılarına ilişkin açıklama yapılmadı. Nedeni de hala operasyonların devam ediyor olması. 2 camide, Cuma namazı esnasında oldu olaylar" dedi.

"ÖLEN YA DA YARALANAN VATANDAŞIMIZIN OLDUĞU BİLGİSİ İNTİKAL ETMEDİ"

Şu anki bilgilere göre, saldırıyı iki kişinin yaptığını belirten Ergin, "Resmi bir açıklama olmamakla birlikte ayrıntıları bekliyoruz. Bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. Minimum iki saldırgan olduğu söyleniyor. Saldırıların birinde bir kaç defa şarjör değiştirilerek bütün şarjörlerin cemaatin üzerine boşaltıldığı yönünde. Acımasız insanlık dışı bir saldırı. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan vatandaşımızın olduğu bilgisi intikal etmedi" diye konuştu.

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