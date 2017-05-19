Weibo'nun aktif kullanıcı sayısı Twitter'ı geçti

Deniz Ali Yürürdurmaz / Pekin, 19 Mayıs () – Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Sina Weibo dün 340 milyon aylık aktif kullanıcı sayısıyla, geçen seneye göre yüzde 30 artış yaşayarak, Twitter'ın 329 milyon civarındaki aktif kullanıcı sayısını geçtiğini açıkladı.

Her gün 154 milyon civarında kullanıcı, yüzde 91'i akıllı telefonlar ile olmak üzere, siteyi ziyaret ediyor.

Weibo yılın ilk çeyreğinde 199.2 milyon dolarlık net geliri olduğunu açıkladı.

2009'da kurulan sosyal medya devinin kullanıcı sayısı kuruluşundan beri büyük artış gördü. Twitter'ın hükümet tarafından yasaklanmasından sonra kurulan Weibo, Twitter'ın bıraktığı boşluğu doldurdu.