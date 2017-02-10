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Washington-Pekin hattında sessizlik bozuldu

Sadi Kaymaz / Pekin, 10 Şubat () - Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geçmesinden bu yana Washington ile Pekin arasında süregelen sessizlik iki lider arasındaki telefon görüşmesiyle son buldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald...

Washington-Pekin hattında sessizlik bozuldu

Sadi Kaymaz / Pekin, 10 Şubat () - Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geçmesinden bu yana Washington ile Pekin arasında süregelen sessizlik iki lider arasındaki telefon görüşmesiyle son buldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği duyuruldu. Açıklamada, görüşmenin uzun sürdüğü ve son derece samimi geçtiği belirtildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre ise, Trump, “Xi Jinping'in talebi üzerine Tek Çin politikasına bağlılığı sürdüreceğini” kaydetti.

Başkan Trump, seçim zaferi sonrasında Tek Çin politikasını sorgulamış, Pekin yönetimi ise diplomatik ilişkilerin temelinin söz konusu politikanın şartsız kabulüne bağlı olduğunu ilan etmişti.

Donald Trump, seçim kampanyasının ilk safhalarından itibaren Çin'e karşı sert söylemlerde bulunmuştu. Çin'i sık sık ABD'den istihdam çalmakla suçlayan Trump, seçildiği takdirde Çin menşeli ürünlere gümrük duvarı çekeceğini ifade ediyordu.

Beyaz Saray'a geçene kadar Pekin'i hedef almaya devam eden Trump'ın sert söylemlerini eyleme geçirip geçirmeyeceği merakla bekleniyordu.

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