Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği (2)

(Erdoğan'ın konvoyunun geliş görüntüsüyle)
Washington, 15 Mayıs, () - ABD Başkanı Trump'la kritik görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan havalimanına varmadan kentte hareketlilik ve önlemler başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kalacağı Blaır House oteli önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü.
Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi.
Erdoğan, kalacağı otele geldi
Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.
(Fotoğraflı)
Görüntü Dökümü:
- Erdoğan'ın kalacağı otel önünde bekleyen kalabalık
- Polis ekipleri ve güvenlik önlemleri
- Detaylar
- Erdoğan ve konvoyunun gelişi