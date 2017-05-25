Washington Büyükelçiliği önündeki olaylarla ilgili tasarı, Kongre’de kabul edildi

Nafiz Albayrak / New York, 25 Mayıs, () - ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Washington’daki Büyükelçilik Konutu önünde protestoya müdahalesini kınayan karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce, Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy ile Demokrat Partili Üye Whip Steny Hoyer tarafından hazırlanan tasarı Dış İlişkiler Komisyonu’nda görüşüldükten sonra onaylandı.

Oturumda konuşan kongre üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve korumalarına yönelik sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında, Washington Büyükelçiliği önünde yaşanan olayların hesabının Türk hükümetinden sorulması gerektiği savunan konuşmalarda, saldırıya karışan korumaların bir an önce adalet önüne çıkarılması, ABD’de bulunanların sınır dışı edilmeleri, dışarıda olanların da gelecekte ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısında bulunuldu.

ABD Kongresi’nde, elçilik önünde yaşanan kavga olayı nedeniyle Türkiye ve hükümete yönelik sert eleştiriler geldi. Demokrat Partili Gregory Meeks, ‘Türkiye’de bireysel özgürlüklere saldırılıyor. Şimdi de bu baskı ortamının, dünya demokrasisinin beşiği olan Washington’a taşınması düşünülüyor. Barışçıl protestocular, kabadayılar tarafından saldırıya uğradı. Ortaya çıkan görüntüler Erdoğan’ın olayları aracından izlediğini, müdahalede bulunmadan uzaklaştığını, böylelikle pasif onay verdiğini gösteriyor’ iddiasında bulundu.

Meclis Sözcüsü: "Türk yöneticiler, bu acımasız davranışları kınamalı"

Cumhuriyetçi Partili Dana Rohrabacher ise, Erdoğan’ın korumalarının, düşüncelerini açıklayan ve uygulanan politikalara tepki gösteren insanlara saldırdıklarını savundu. Rohrabacher ‘Fikirlerini açıklayan insanlara saldırabileceklerini düşünüyorlarsa, bu kişiler ABD’ye sokulmamalı. Türkiye’nin eskiden görece kabul edilebilir düzeyde demokrasisi vardı" diye konuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan da tasarının Dış İlişkiler Komitesi’nden geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ‘Türk güvenlik güçleri tarafından barışçıl protestoculara yönelik uygulanan şiddet ve saldırılar kabul edilemez, savunulamaz. Erdoğan yönetiminin verdiği yanıtlar da tamamen yetersiz. Türkiye önemli bir NATO müttefiki, ancak yöneticileri sivil haklarını kullanan insanlara yönelik acımasız davranışları kesinlikle kınamalı ve özür dilemelidir. Sorumluların hepsini adalete teslim etmeye kararlıyız’ dedi.

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