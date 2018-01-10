Warren Buffett: Kriptoparaların sonu kesinlikle kötü olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ocak () – Berkshire Hathaway CEO’su ünlü yatırımcı Warren Buffet, şirketinin "kriptopara furyasına" katılmayı düşünmediğini ve kriptoparaların "sonunun kesinlikle kötü" olacağını söyledi.

CNBC ile yaptığı bir röportajda son günlerde tüm piyasalarda büyük ilgi gören ve adını sık sık duyduğumuz kripto para birimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Warren Buffet, “Şirket olarak hiçbir kripto paramız yok, hiçbirinde kısa pozisyon almadık ve hiçbir zaman da kripto paralara yatırım yapmayacağız” dedi.

“Eğer alacak olsaydım her bir kripto paradan beş yıllığına çıkmamak üzere alırdım” diyen Buffet Berkshire Hathaway’in iyi iş alanlarını tespit etmeye ve bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.