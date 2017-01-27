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VW eski CEO’su Winterkorn hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma açıldı

Alman otomobil devi Volkswagen’in emisyon skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski CEO’su Martin Winterkorn hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 2015 yılının Eylül ayında skandal nedeniyle görevinden...

VW eski CEO’su Winterkorn hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma açıldı
Alman otomobil devi Volkswagen’in emisyon skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski CEO’su Martin Winterkorn hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 2015 yılının Eylül ayında skandal nedeniyle görevinden ayrılan Winterkorn hakkında daha önce de piyasa manipülasyonu şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Braunschweig Başsavcılığı tarafından yürütülen emisyon skandalı soruşturması kapsamında bugüne kadar haklarında soruşturma başlatılanların sayısı 37’ye çıktı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, genişletilen soruşturmada Martin Winterkorn hakkında haksız rekabet çerçevesinde dolandırıcılık şüphesi ve yanıltıcı reklam nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Winterkorn, skandaldan daha önce haberi olduğu iddialarını reddediyordu. Geçen hafta Federal Parlamento bünyesindeki soruşturma komisyonuna ifade veren Winterkorn, skandal patlak verene kadar tartışmalı programdan haberi olmadığını savunmuştu.

Basına yansıyan haberlere göre, bu hafta içerisinde Wolfsburg, Gifhorn ve Braunschweig’de yürütülen operasyonlarda bunun aksi yönde bulgulara ulaşıldı.

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