Volvo alabalıklara yarım milyon kron ödeyecek

Ersin Arslan / Stockholm, 3 Mart () – Volvo’nun İmmel Gölü’ndeki alabalıkların yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle İsveç’in Skåne Bölge İdaresi ile Volvo arasında 18 yıldır süren anlaşmazlık sonuçlandı.

Arazi ve Çevre Mahkemesi’nin verdiği hüküm uyarınca Volvo göldeki alabalık neslinin güçlendirilmesi amacıyla yaklaşık yarım milyon kron ödeyecek. Mahkemenin verdiği karar ise temyiz edilemiyor.

Karardan sevinçli olduklarını belirten Skåne Bölge İdaresi Balıkçılık Müdürü Johan Wagnström, ‘‘Karar hem bölge açısından hem de prensip açıdan önemli bir karar. Eğer bu parayı almasaydık zarar gören alabalık nesli kendi kendini iyileştirmeye çalışacaktı. Üreme şartlarının iyileştiği koşullarda bu mümkün olurdu ama zor olurdu.’’ diye konuştu.

Volvo şirketi başlangıçta bölgedeki enerji santrali nedeniyle İmmel Gölü’ndeki su seviyesinin ayarlayarak, daha sonraları ise fabrika bölgesinin su taşkınlarına uğramaması için göl seviyesini düşürerek alabalıkların yaşam ortamlarına zarar vermekten sorumlu tutuldu.

Geçen 18 yıllık süre içinde Volvo’nun yılda 2 bin adet alabalığı suya salma zorunluğunda olmasına karşın bunu yerine getirmediğini belirten Balıkçılık Müdürü Johan Wagnström ‘‘Gölde kalan mevcut alabalıkların yumurtalarını toplayarak alabalık yetiştireceğiz. Bu zaman alacak ama gelecek güzel olacak’’ dedi.

Gölde yaşayan ‘Immel Alabalıkarı’ klasik alabalıkların aksine akıntıya karşı değil, akıntı yönünde yüzerek yumurta dökme yerlerine ulaşıyorlar. Nesli tehdit altında olan İmmel Alabalıkları’nı korumak için İmmel Gölü ise doğal koruma alanı bölgesinde bulunuyor.