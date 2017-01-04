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Volkswagen eski CEO’su Winterkorn’a günlük 3 bin 100 Euro emekli maaşı

Emisyon skandalı sonrasında görevinden istifa etmek zorunda kalan Alman otomobil devi Volkswagen’in eski CEO Martin Winterkorn emekli oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre, skandalın ardından istifa eden Winterkorn’un VW ile devam...

Volkswagen eski CEO’su Winterkorn’a günlük 3 bin 100 Euro emekli maaşı
Emisyon skandalı sonrasında görevinden istifa etmek zorunda kalan Alman otomobil devi Volkswagen’in eski CEO Martin Winterkorn emekli oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre, skandalın ardından istifa eden Winterkorn’un VW ile devam eden sözleşmesi 1 Ocak itibariyle sona erdi.

Günlük 3 bin 100 Euro emekli maaşı

İş akdinin sona ermesiyle emekli maaşı almaya hak kazanan 69 yaşındaki Winterkorn, sözleşme gereği son gelirinin yüzde 70’ini emekli maaşı olarak alacak. Eski geliri üzerinden hesaplandığında yıllık 1,2 milyon emekli maaşı alacak olan Winterkorn’un emekli maaşı günlük 3 bin 100 Euro’ya geliyor.

VW’nin eski CEO’su Winterkorn, emisyon skandalının patlak vermesinin ardından Eylül 2015’te görevinden istifa etmişti. İstifaya rağmen Winterkorn’un sözleşmesinin 2016 yılı sonuna kadar devam edecek olması tartışmalara yol açmıştı. Dünya çapında milyonlarca dizel otomobilin emisyon değerleriyle oynandığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandal, Volkwagen tarihinin en zor krizine dönüşmüştü.

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