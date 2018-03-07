Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Mart () - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir kişi bıçakla çevrede bulunanlara saldırdı. Amerikan medyasına da yansıyan haberlere göre, kimliği şimdilik belli olmayan bir erkek, Viyana'da Prater parkında elindeKİ bıçakla çevrede bulunan insanlara saldırdı. Saldırı sonucu yaralananlar olduğu, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Viyana'da bıçaklı saldırı
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Mart () - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir kişi bıçakla çevrede bulunanlara saldırdı. Amerikan medyasına da yansıyan haberlere göre, kimliği şimdilik belli olmayan bir erkek, Viyana'da Prater parkında elindeKİ...
07 Mart 2018 Çarşamba 23:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.