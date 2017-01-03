Vitaliy Naumkin: Rusya, Suriye’nin işgalini asla kabul etmez

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Doğu Bilimleri Enstitüsü Başkanı, BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Vitaliy Naumkin, Moskova’nın Ankara’ya Suriye konusunda ayrıcalık verdiği halde Rusya’nın her hangi bir aktörün Suriye Arap Cumhuriyeti’ni işgal etmesini asla kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Naumkin şöyle devam etti:

“Tabii ki Türkiye’nin Suriye kuzeyinde tampon bölgesinin uyguladığına ılımlı bir şekilde tepki veren Moskova, Ankara’ya belli ayrıcalık verdi. Moskova sert tepki göstermediyse de bu davranış Moskova’nın ileride herhangi bir yabancı ülkenin Suriye’yi işgal etmesine dayanacağı anlamına gelmiyor, bunu uzman olarak söylüyorum. Bunu asla kabul etmeyeceğiz.“