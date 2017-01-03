Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Barbaros Şansal gözaltına alındı
Barbaros Şansal gözaltına alındı
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti

Vitaliy Naumkin: Rusya, Suriye’nin işgalini asla kabul etmez

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Doğu Bilimleri Enstitüsü Başkanı, BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Vitaliy Naumkin, Moskova’nın Ankara’ya Suriye konusunda ayrıcalık verdiği...

Vitaliy Naumkin: Rusya, Suriye’nin işgalini asla kabul etmez

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Doğu Bilimleri Enstitüsü Başkanı, BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Vitaliy Naumkin, Moskova’nın Ankara’ya Suriye konusunda ayrıcalık verdiği halde Rusya’nın her hangi bir aktörün Suriye Arap Cumhuriyeti’ni işgal etmesini asla kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Naumkin şöyle devam etti:

“Tabii ki Türkiye’nin Suriye kuzeyinde tampon bölgesinin uyguladığına ılımlı bir şekilde tepki veren Moskova, Ankara’ya belli ayrıcalık verdi. Moskova sert tepki göstermediyse de bu davranış Moskova’nın ileride herhangi bir yabancı ülkenin Suriye’yi işgal etmesine dayanacağı anlamına gelmiyor, bunu uzman olarak söylüyorum. Bunu asla kabul etmeyeceğiz.“

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55