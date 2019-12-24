Son Dakika
Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi
Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi. Vinç ve konteynerin üzerine düştüğü mavna yan yattı, personel denize atlayarak kurtuldu. Yetkililer kazada kimsenin yara almadığını...
DIŞ HABERLER 24.12.2019, 10:30
Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi. Vinç ve konteynerin üzerine düştüğü mavna yan yattı, personel denize atlayarak kurtuldu.
Yetkililer kazada kimsenin yara almadığını ancak mavnada bulunan 2 bin 270 litre yakıtın denize aktığını; temizlemek için çalışma başlattıklarını duyurdu. Galapagos Adaları UNESCO dünya mirası listesinde bulunuyor.
Yaşanan kaza amatör kameralarca görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yetkililer kazada kimsenin yara almadığını ancak mavnada bulunan 2 bin 270 litre yakıtın denize aktığını; temizlemek için çalışma başlattıklarını duyurdu. Galapagos Adaları UNESCO dünya mirası listesinde bulunuyor.
Yaşanan kaza amatör kameralarca görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10