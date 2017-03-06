Versay Sarayı'nda Avrupa Birliği zirvesi düzenlendi

Edip Sönmez / İstanbul, 6 Mart, () - Fransa'daki Versay Sarayı'nda Almanya, İtalya ve İspanya Başbakanları ile Fransa Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla dörtlü 'mini-zirve' düzenlendi.

Almanya Başbakanı Merkel, İspanya Başbakanı Rajoy, İtalya Başbakanı Gentiloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Fransa'da Versay Sarayı'nda düzenlenen mini zirvede Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin yol haritasını görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin, üye ülkelerin farklı düzeylerde katılımda bulunmasına izin vermemesi durumunda başının belaya girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Bazı ülkeler eğer katılmak istemiyorlarsa, onlara müsaade edilmeli ve bunu yapabilmek için gereken cesarete sahip olmalıyız. Farklı hızlarda giden bir Avrupa gerekli, yoksa muhtemelen tıkanıp kalacağız," diyen Merkel, "Avrupa daima herkese açık olmalı, hiç kimse dışlanmamalı ancak herkes de her projeye katılmaya zorlanmamalı," ifadelerinde bulundu.

AB'nin geleceği konusunda uyarılarda da bulunan Almanya Başbakanı, "Eğer Avrupa tıkanıp kalırsa ve daha fazla gelişemezse, o zaman bu barış çalışması, tahmin edebileceğinizden daha hızlı bir şekilde tehlikeye düşer," şeklinde konuştu.

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Görüntü Dökümü:

- Versay toplantısı sonrası Almanya Başbakanı Merkel, İspanya Başbakanı Rajoy, İtalya Başbakanı Gentiloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın basın toplantısında konuşmaları