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Venezüella’da cezaevi ayaklanmasında yangın çıktı: 68 ölü

Caracas, 29 Mart () - Güney Amerika ülkelerinden Venezüella’nın Valencia kentinde, bir cezaevinde çıkan ayaklanma sırasında yangın çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 68 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Bir polis karakoluna...

Venezüella’da cezaevi ayaklanmasında yangın çıktı: 68 ölü

Caracas, 29 Mart () - Güney Amerika ülkelerinden Venezüella’nın Valencia kentinde, bir cezaevinde çıkan ayaklanma sırasında yangın çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 68 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Bir polis karakoluna da bitişik olan cezaevi çevresi, yakınları içeride bulunan kişilerin çığlıkları ve haykırışları ile sarsılırken, Adalet Bakanı Tarek Saab, yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerden 66’sının erkek, 2’sinin de kadın olduğunu duyurdu.
Cezaevlerine kapasitelerinin üstünde hükümlü yada tutuklu konması sıradan bir işlem olan Venezüella’da, cezaevi kapasitesinin 60 kişilik olduğu, içeride ayrıca çalışanların da bulunduğu belirtildi.

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