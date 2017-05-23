Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

Venezuela’da protestocuların yaktığı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Venezuela’da protestocuların yaktığı gencin görüntüleri ortaya çıktı Filiz Yavuz / Madrid, 23 Mayıs ()- Venezuela’da şiddet ortama devam ediyor. Başkent Karasta cumartesi günü düzenlenen devlet başkanı Maduro karşıtı gösterilerde,...

Venezuela’da protestocuların yaktığı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Venezuela’da protestocuların yaktığı gencin görüntüleri ortaya çıktı

Filiz Yavuz / Madrid, 23 Mayıs ()- Venezuela’da şiddet ortama devam ediyor. Başkent Karasta cumartesi günü düzenlenen devlet başkanı Maduro karşıtı gösterilerde, protestocuların bir kişiyi yakmasının görüntüleri ortaya çıktı. Gencin vücudunun yüzde 80’i birinci ve ikinci dereceden yanıkla kaplanırken Başkan Maduro, ateşe verilen gencin Chavezci olduğunu söyleyerek olaya tepki göstermişti. 

Linç girişimi Karakas’in zengin mahallelerinden Altamira’da meydana geldi. Görüntülere göre sağ muhalefetin çağrısıyla cumartesi günü düzenlenen protestolarda 21 yaşındaki Orlando Jose Figuera protestocuların arasında kalıyor. Figuera, önce linç ediliyor, sonra da üzerine benzin dökülerek yakılıyor. 

Adalet Bakanlığı gencin linç sırasında bıçaklandığını da duyurdu. Başkan da Maduro “Ben daha önce burada Ortadoğu’daki İŞİD’li teröristlerin yaptığı gibi birinin yakıldığını hiç görmedik. Bir kişi yakıldı, dövüldü ve bıçaklandı.” dedi. Olayı "nefret suçu” olarak tanımlayan Maduro, şiddet ortamından sağ muhalefeti sorumlu tuttu.

Maduro gencin hükümet destekçisi olduğu için saldırıya uğradığını söylerken Latin Amerika’da ortak yayın yapan Telesur ise gencin Chavezci ya da hırsız olduğu olabileceğini ama sadece siyah olduğu için saldırıya uğradığını iddia ediyor. Yaralı genç  yetkililere hırsız olmadığını, ama protestocuların kendisinin hırsız sandıkları için saldırıya uğradığın yolunda ifade verdi. Ancak bazı görgü tanıklarına göre ise genci ateşe veren grup “Chavezciye ölüm” diye bağırdı. 

Sağ muhalefetin çağrısıyla 4 Nisan’da başlayan protestoların yarattığı şiddet dalgasında bugüne dek ölenlerin sayısı 60’a yaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

//// TV KAYDI

- Yaklaşık 40 kişi bir kişi linç ediyor

- Genç üzerine benzin dökülerek yakılıyor

- Alev alan genç koşmaya başlıyor

- Kaçışmalar

- Gencin siyah olduğu görülüyor

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246