Venezuela’da en az 1 ölü

Venezuela’daki şiddet ortamı devam ediyor. Sağ muhalefetin çağrısıyla dün ülke genelinde düzenlenen protestolarda en az bir kişi yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı. Böylece 4 Nisan’dan bu yana hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı en az 40'a yükselmiş oldu.

Ülke genelinde protestocular, sağ koalisyon Demokratik Birlik Masası’nın (MUD) çağrısıyla “büyük gösteri” yapmak için sokağa çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ana yolları ve tünelleri kapatan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Tachira eyaleti Palmira kentinde gün boyu süren gösterilerde 17 yaşındaki Luis Alviarez, boynundan aldığı bir mermi ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Alviarez’in ölüm haberinin duyulması üzerine şiddet yanlısı bir grup, gencin ölümünden sorumlu tuttukları güvenlik güçlerine ait merkez binayı ateşe verdi.

Capacho Nuevo belediye başkanı Jorge Galiano, yine Palmira’da 33 yaşındaki triportor sürücüsü olarak çalışan Diego Armando Hernández Barón’un da göstericiler ve polis güçlerinin arasından geçerken göğsünden bir mermi ile vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak resmi kaynaklar Hernández’in bir soygun sonucundan öldüğünü duyurdu.

Başkent Karakas’taki gösterilerde ise Ulusal Meclis milletvekili Yanet Fermín, Twitter aracılığıyla protestolar sırasında gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılmasını istediği için gözaltına alındığını duyurdu. Fermin kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Valencia'da ise iki polis memurunun yaralandığı açıklandı.

OAS 31 Mayıs’ta Venezuela’nın istifasını görüşecek

Öte yandan Avrupa Devletleri Organizasyonu (OAS), Venezuela’nın OAS’tan istifasını görüşmek üzere 31 Mayıs’ta Washington’da toplanacak. Venezuela OAS'ın hiç bir etkinliğine katılmayacağını ve bu organizasyonun alacağı hiç bir kararı dikkate almayacağını açıklamıştı.

OAS’tan ayrılmak isteyen ilk ülke olan Venezuela’nın OAS'tan resmi olarak çıkış süreci organizasyonun tüzüğüne göre iki yılda tamamlanacak.

OAS göstericilere sert müdahale edildiği gerekçesiyle Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro’yu eleştirmişti. Maduro ise OAS'tan çekilme kararı almıştı. Venezuela devlet başkanı Nicolas Madura organizasyonu ABD yönetiminde Venezuela’da sosyalizmin çökertilmesi kampanyasını desteklemekle suçluyor.