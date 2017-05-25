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Venezuela’da 54 günde 57 ölü

Venezuela’da sular durulmuyor. Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) göstericilere sokakları terk etmeme çağrısı yaparken başkent Karakas’taki gösterilerde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 54 gündür süren gösterlerde...

Venezuela’da 54 günde 57 ölü
Venezuela’da sular durulmuyor. Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) göstericilere sokakları terk etmeme çağrısı yaparken başkent Karakas’taki gösterilerde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 54 gündür süren gösterlerde ölü sayısı 57’e çıktı.

Öte yandan Bolivya eyalet valisi Francisco Rangel Gómez, kamuya ait 53 halk otobüsünün göstericiler tarafından yakıldığını duyurdu.

Başkent Karakas’taki şiddet gösterilerinde Adrián José Duque Bravo ağır yaralandı. 24 yaşındaki genç hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı da Duque’nin ölümünü doğruladı. Sağ muhalefet gencin ölümünden güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunu iddia ederken, gencin ölüm sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Bolivya eyalet valisi Francisco Rangel Gómez ise göstericilerin kamuya ait halk otobüslerinin bulunduğu garaja molotof kokteylleriyle saldırdıklarını ve 53 otobüsü yaktıklarını duyurdu. Twitter üzerinden açıklama yapan vali, sağ muhalefeti suçladı. Olay üzerine 3 kişi göz altına alındı.

Göstericilere  “anayasal düzeni sağlayana kadar sokakları terk etmeme" çağrısı yapan MUD ise cuma günü büyük bir protesto gösterisi yapacaklarını duyurdu.

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