Venezuela, sığınmacı başvurularında ilk sırada

Edip Sönmez / İstanbul, 13 Şubat, () - İç karışıklıklar ve ekonomik krizle ağır darbeler alan Güney Amerika ülkesi Venezuela'dan, ABD'ye yapılan iltica başvuruları rekor seviyeye çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan sığınma başvurularında ilk defa Venezuela başı çekti. Büyük ölçüde petrole bağımlı olan ekonominin çökmesi üzerine, özellikle orta sınıf Venezuelalar ülkeden kaçıyor.

ABD hükümetine bağlı Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri'nin verilerine göre, 2016 yılında 18 bin 155 Venezuela vatandaşı ABD'ye iltica başvurusu yaparak bu alanda birinci sırada yer aldı. Başvuru sayısı, ülkede kanlı sokak eylemlerinin başladığı 2014 yılından beri 6 kat arttı.

Siyasi protestolar ve ekonomik çöküş

2014'te Başkan Nicolas Madura'ya karşı düzenlenen yoğun protestoların ve kanlı sokak olaylarının ardından iktidar, çok sayıda muhalifi hapis cezasına çarptırmıştı. 2015'in aralık ayındaki seçimlerde muhalefetin seçimleri kazanmasıyla, Madura'nın iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi 1999'dan beri ilk kez meclisteki gücünü kaybetmişti. Meclisteki 167 sandalyenin 112'sine sahip olan Demokratik Birlik Masası partisi ekonomik krize mani olamadı. Üç haneli enflasyon rakamları nedeniyle yoksullaşan halk, azalan üretim ve yaygınlaşan gıda kıtlığı, pek çok vatandaşın ülkeyi terk etmeye karar vermesine neden oldu.

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