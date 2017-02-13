Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

Venezuela, sığınmacı başvurularında ilk sırada

Edip Sönmez / İstanbul, 13 Şubat, () - İç karışıklıklar ve ekonomik krizle ağır darbeler alan Güney Amerika ülkesi Venezuela'dan, ABD'ye yapılan iltica başvuruları rekor seviyeye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan sığınma...

Venezuela, sığınmacı başvurularında ilk sırada

Edip Sönmez / İstanbul, 13 Şubat, () - İç karışıklıklar ve ekonomik krizle ağır darbeler alan Güney Amerika ülkesi Venezuela'dan, ABD'ye yapılan iltica başvuruları rekor seviyeye çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan sığınma başvurularında ilk defa Venezuela başı çekti. Büyük ölçüde petrole bağımlı olan ekonominin çökmesi üzerine, özellikle orta sınıf Venezuelalar ülkeden kaçıyor.
ABD hükümetine bağlı Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri'nin verilerine göre, 2016 yılında 18 bin 155 Venezuela vatandaşı ABD'ye iltica başvurusu yaparak bu alanda birinci sırada yer aldı. Başvuru sayısı, ülkede kanlı sokak eylemlerinin başladığı 2014 yılından beri 6 kat arttı.
Siyasi protestolar ve ekonomik çöküş
2014'te Başkan Nicolas Madura'ya karşı düzenlenen yoğun protestoların ve kanlı sokak olaylarının ardından iktidar, çok sayıda muhalifi hapis cezasına çarptırmıştı. 2015'in aralık ayındaki seçimlerde muhalefetin seçimleri kazanmasıyla, Madura'nın iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi 1999'dan beri ilk kez meclisteki gücünü kaybetmişti. Meclisteki 167 sandalyenin 112'sine sahip olan Demokratik Birlik Masası partisi ekonomik krize mani olamadı. Üç haneli enflasyon rakamları nedeniyle yoksullaşan halk, azalan üretim ve yaygınlaşan gıda kıtlığı, pek çok vatandaşın ülkeyi terk etmeye karar vermesine neden oldu.

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.