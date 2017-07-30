Venezuela sandık başına gidiyor

Filiz Yavuz / Madrid, 30 Temmuz ()- Ekonomik, sosyal ve politik krizin içindeki Venezuela bugün Kurucu Meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkedeki sorunların tek çözümünün Kurucu Meclis olduğunu söylüyor. Sağ muhalefet ise elindeki Ulusal Meclisin yetkilerini elinden alacağı ve bunu da demokrasiye aykırı olduğu gerekçesiyle Kurucu Meclise karşı çıkıyor.

Ulusal ve uluslararası baskı altındaki Venezuela Kurucu Meclis üyelerini seçecek. Başkan Maduro “barışa giden tek yol” olarak tanımladığı Kurucu Meclis için herkesi oy kullanmaya çağırırken sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masamı (MUD) seçimleri boykot ediyor.

Sağ muhalefetten ayaklanma çağrısı

Kurucu Meclise karşı geçen hafta 24 bu hafta ise 48 saatlik iki grev yapan MUD’un çağrısıyla sokağa çıkan protestocular seçim merkezlerine saldırdı ve seçimde kullanılacak olan malzemelere zarar verdi. Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Freddy Guevara Twitter üzerinden seçim günü için ayaklanma çağrısı yaptı. Hükümet ise seçim gününde herhangi bir şiddet eylemine izin verilmeyeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol 2 Ağustos’a kadar ülke genelinde protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurmuş, bu gösterilere katılan ya da bu gösterileri organize edenlerin de 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklarını söylemişti. Yasağın üzerine sağ muhalefet ise sadece başkent Karakas’ta yapmayı planladığı protestoyu tüm ülke geneline yaymıştı. Ülke genelindeki gösterilerde göstericiler polisle çatışmıştı. Gösterilerde en az 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Maduro: "Sosyalizmi yıkma kampanyası"

Sağ muhalefeti destekleyen ABD, Meksika, Kolombiya, İspanya gibi ülkeler Maduro'nun, kurucu meclis kararıyla anayasayı, şiddet gösterilerine karşı sert tutumuyla ise insan haklarını ihlal ettiği ileri sürüyor. Hükümet ise sağ muhalefetin çağrısıyla Nisan başından beri devam eden şiddet eylemlerini “terör” olarak adlandırıyor. Muhalefetin iddialarının Venezuela’da sosyalizmin çökertilmesi kampanyasının bir parçası olduğunu söyleyen Maduro, başta ABD olmak üzere Venezüela karşıtı devletleri ve sağ muhalefeti Venezuela’da sosyalizmin çökertilmesi kampanyasını desteklemekle suçluyor.

Kurucu Meclis kararı, 1 Mayıs’ta Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak alınmıştı. Kurucu Meclis, çoğu sağcıların elinde olan Ulusal Meclis’i devre dışı bırakmayı planlıyor.

Öte yandan ülkede ekonomik kriz derinleşiyor. Gıda maddesi ve ilaca erişim zorlaşırken Kolombiya 150 bin Venezuelalıya geçici oturum izni vereceğini duyurdu.

Nisan ayından beri sağ muhalefetin çağrısıyla dolan sokaklarda en az 113 kişi yaşamını yitirdi.