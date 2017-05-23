Venezuela İletişim Bakanı: “Protestolarda ölenlerin çoğu protestocu değil"

Venezuela’daki şiddet ortamında ölenlerin sayısı 60'a yaklaşırken Venezuela İletişim Bakanı Ernesto Villegas, sağ muhalefetin iddiasının aksine protestolarda ölenlerin çoğunun protestocu olmadığını söyledi. Villegas, ölenlerin arasında hükümet yanlılarının, güvenlik güçlerinin ve adli suçlular tarafından öldürülenlerin de bulunduğunu söyleyerek şiddet ortamından sorumlu tuttuğu muhalefeti şiddeti sonlandırmaya çağırdı.

Venezuela’da 52 gündür süren çatışma ortamına dair İçişleri Bakanlığı rapor hazırladı. İletişim Bakanı Ernesto Villegas tarafından basın açıklamasıyla tanıtılan rapora göre protestolarda ölenlerin çoğu protestocu değil. Villegas, hükümetin önceliğinin gösterilerde daha fazla insanın ölmesini engellemek olduğunu söyleyerek, meydana gelen ölümlerin çoğunda hükümetin sorumluluğunun olmadığı ifade etti.

“Muhalefet oğlumun ölümünü siyasi amaçla kullandı"

Rapora göre 8 kişi, başkent Karakas’ın El Valle bölgesindeki yağma girişiminde elektrik çarpması sorucu öldü. 13 kişi protesto gösterilerinin yapıldığı alanın dışında öldü. Bu 13 kişinin arasında adli suçlalar tarafından öldürülen bir genç de buluyor. Rapora göre gencin annesi bir basın toplantısı düzenleyerek oğlunun ölümünü siyasi amaçlarla kullandıkları için sağ muhalefeti suçladı.

Şiddet dalgasında 7 tane hükümet yanlısı ve 4 tane polis memuru öldürüldü. Rapora göre bu insanlar hedef gözetilerek vuruldu. 7 aile, öldürüldükleri sırada çocuklarının gösteride olmadığını ifade etti. Rapor 4 kişinin ise güvenlik güçlerinin kullanmadığı, alışılagelmişin dışındaki bazı metal araçlarca öldürüldüğünü belirtti.

Villegas, Başkan Maduro’nun göstericilere karşı plastik bilye kullanımını yasakladığını da hatırlatarak, plastik bilye sonucunda meydana gelen yaralanmaların ve ölümlerin de sorumluluğunu almadı.

Bununla birlikte bakan protestolar sırasında ölenlerin olduğunu da reddetmeyerek barikatlarda ölen protestocu sayısını 6 olarak duyurdu.

Soruşturmaların sürdüğünü ifade eden bakan, sorumlulara tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı. Bakan, sağ muhalefeti şiddeti sonlandırmaya çağırdı.