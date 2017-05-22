Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefete yüklendi

Filiz Yavuz / Madrid, 23 Mayıs ()- Venezuela’daki politik ve ekonomik gerginlik bir türlü yatışmazken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yine sağ muhalefete yüklendi. Ülkedeki şiddet ortamından muhalefeti sorumlu tutan Maduro, muhalefet liderlerinden Miranda Eyalet Valisi Henrique Capriles’i şiddet yanlısı gruplara silah dağıtmakla suçladı.



Başkan Maduro, 51. gününü dolduran protesto eylemlerine cevaben kendisini destekleyenleri "faşizme, şiddete ve nefrete karşı barış için” sokağa çağırdı.

Venezuela Televizyonu'ndan canlı yayınlanan "Maduro ile Pazar günleri” programında Maduro, "Miranda eyalet valisi bu gruplara bütün bu silahları ve öldürücü malzemeleri kendi evinde evinde dağıtıyor, kanıtlarım var" dedi. Yasama, yürütme, yargı, yurttaş gücü ve yurttaşların seçim gücü olmak üzere ülkede beşe bölünmüş olan kuvvetlere çağrı yapan Maduro "Adalet için güçlerimizi birleştirelim, ülkedeki bütün kurumlar ideolojik kaynaklı şiddeti, hoşgörüsüzlüğü ve zulmü kınasın.” dedi. Maduro, Venezuela'nın barışını için bir diyalog masası kurma önerisini de yineledi.

23 Mayıs’ta Maduro’ya destek eylemi

Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'nın (MUD) çağrısıyla yapılan ve 51. gününü dolduran "nefret ve şiddet” içerikli protestoları reddeden Maduro, taraftarlarını "faşizme, şiddete ve nefrete karşı barış için” 23 Mayıs’ta "büyük ulusal yürüyüş"e çağırdı.

Venezuela sokakları Maduro karşıtlarının protesto, yandaşlarının destek gösterilerine sahne olurken hafta sonu Küba, Şili, İspanya, İngiltere, Güney Afrita, Arjantin gibi dünyanın çeşitli yerlerinde de Venezuela eylemleri vardı. Maduro yandaşları İspanya’nın başkenti Madrid’de “Darbeye ve darbeci şiddete karşı şimdi ve her zaman direniş” yazılı dövizler taşırken karşıtlar, Maduro’nun ülkeyi giderek bir diktatörlüğe dönüştürmek istediklerini savunarak “Diktatörlüğe hayır” dedi.

Ülkedeki protestolar ise sürüyor. Valera’daki gösterilerde cumartesi günü bir gencin daha yaşamını yitirmesiyle 4 Nisan’da başlayan gösterilerdeki ölü sayısı 48’e yükselmiş oldu.