Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü

Venezuela'da içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, havalimanına yaklaştığı sırada düştü, kazadan kurtulan olmadı.Kaza Charallave şehrinde bulunan Caracas Oscar Havalimanı yakınlarında meydana geldi. 2 mürettebat ve 7 yolcu bulunan Beechcraft King Air 100 tipi uçak havalimanına iniş için alçaldığı sırada düştü. Havalimanına 8 kilometre uzakta bulunan enkaza ulaşan ekipler, uçaktan kurtulan olmadığını gördü.Yerel medya, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olmasından şüphelenildiğini; kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldığını duyurdu.