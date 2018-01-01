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Venezuela asgari ücreti yüzde 40 artırdı

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak () – Petrol zengini Güney Amerika ülkesi Venezuela ülkedeki aşırı yüksek enflasyon sebebiyle asgari ücreti yüzde 40 artırdı. Venezüelalılar artık ayda 797,510 bolivar kazanıyor olacak - resmi kura göre yılda...

Venezuela asgari ücreti yüzde 40 artırdı

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak () – Petrol zengini Güney Amerika ülkesi Venezuela ülkedeki aşırı yüksek enflasyon sebebiyle asgari ücreti yüzde 40 artırdı. Venezüelalılar artık ayda 797,510 bolivar kazanıyor olacak - resmi kura göre yılda 79 bin dolara denk geliyor. 
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Ocak itibariyle asgari ücretlere yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı. Yılbaşı nedeniyle gerçekleştirdiği ulusa sesleniş yayınında Maduro yeni asgari ücret seviyesinin Washington’un sosyalizmi sabote etmek için yürüttüğü “ekonomik savaşa” karşı işçileri koruyacağını söyledi.
ABD geçen yıl Devlet Başkanı Maduro’nun “Venezuela halkının iradesini dikkate almayan bir diktatör” olarak nitelendirmiş ve ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. 
Venezuela'da fiyatlar Ocak’tan Kasım’a yüzde 1369 yükseldi. Muhelefet yönetimindeki Kongre ise 2017’de enflasyonun yüzde 2 bini bulacağını öngörüyor. Venezuela hükümeti artık düzenli bir şekilde enflasyon verisi açıklamıyor.

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